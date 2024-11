Moritzburg wird wieder zum Paradies für Aschenbrödel-Fans!

Moritzburg - Kein Winter ohne "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"! Der Zauber und die Magie des 1973 gedrehten DEFA-Kult-Märchens lockt seit 2009 Zehntausende Fans in die alljährliche Winterausstellung von Schloss Moritzburg. In diesem Jahr wird sie am 21. November eröffnet - und erwartet den 1,5 Millionsten Besucher.