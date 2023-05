Museumstag mit "Letzter Generation": Hygiene-Museum lädt Klimakleber ein

Dresden/Nürnberg - Mit umstrittenen Klebeaktionen und Attacken auf Gemälde sorgen Klimaschützer seit vergangenem Jahr für Empörung. Nun will die Bewegung "Letzte Generation" am Internationalen Museumstag an diesem Sonntag mit Museen und Besuchern ins Gespräch kommen. In Dresden beteiligt sich das Deutsche Hygiene-Museum an der bundesweiten Aktion.