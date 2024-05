Weil Chefdirigent Thielemann abgesagt hat: Zwei Damen für die Staatskapelle!

Dresden - Die letzten Auftritte von Christian Thielemann (65) mit der Staatskapelle, sie reduzieren sich in der Anzahl. Der scheidende Chefdirigent hat das zehnte, teils in die Dresdner Musikfestspiele integrierte Symphoniekonzert (19. bis 21. Mai), mit Gastsolist Lang Lang, samt der anschließenden Tournee abgesagt. Er ist erkrankt.

Marie Jacquot (34), Ex-Tennisspielerin und gelernte Posaunistin, gehört zur jungen Elite aufsteigender Dirigentinnen. © Werner Kmetitsch/dpa

Am Montag noch absolvierte Thielemann die Spielzeit-Pressekonferenz der Berliner Staatskapelle, die er zur neuen Spielzeit als Nachfolger Daniel Barenboims übernimmt. Schon da habe er sich nicht gut gefühlt, heißt es, anschließend sei er zum Arzt gegangen, der ihn krankschrieb.

Zwei Damen werden nun für ihn einspringen, die Dirigentinnen Mirga Gražinytė-Tyla (37) aus Litauen und Marie Jacquot (34) aus Frankreich, beide recht junge Stars des Gewerbes.

Jacquot leitete 2022 das Adventskonzert der Staatskapelle, Gražinytė-Tyla war vergangenen November, im 3. Symphoniekonzert, als Debütantin schon einmal eingesprungen.

In der Zusammenarbeit zwischen dem Orchester und den Dirigentinnen muss es wohl gefunkt haben, wie an den Wiedereinladungen abzulesen ist. Jacquot wird im kommenden Juni auch das Sonderkonzert am Vorabend der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch leiten.