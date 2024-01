Neue Heimat für den Weihnachts-Circus? Hierhin könnten die Flut-Rebellen bald ziehen!

Die Rennbahn werde in der Winterzeit nicht genutzt, ist in städtischem Eigentum und natürlich hochwassersicher. Es gibt Parkplätze und S-Bahn-Anbindung.

"Wir wollen diesen Zirkus in Dresden halten und langfristig sichern. Deshalb schlagen wir vor, künftig eine Nutzung auf dem Areal der Galopprennbahn in Seidnitz zu prüfen", sagt die Dresdner CDU-Fraktionschefin Heike Ahnert (42).

So stellt sich die CDU die neue Stätte auf der Galopprennbahn in Seidnitz vor. © CDU

Fraktionskollege Mario Schmidt (48) hält es zudem für sinnvoll, das auch für die Bundesgartenschau (BUGA) 2033 geplante Kernareal frühzeitig als Eventlocation ergänzend zum Pferderennsport weiter zu etablieren.

"Wir danken herzlich für die politischen Bemühungen um den Weihnachts-Circus und den Vorschlag", so der geschäftsführende Gesellschafter William Köllner (52).

"Wir schauen uns das in Ruhe in den nächsten Tagen an, aktuell beenden wir erstmal den Abbau am Volksfestgelände."