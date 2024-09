Neue Sonderschau im Militärhistorischen Museum: Wer ist eigentlich Barclay de Tolly?

Dresden - Zwischen 1812 und 1814 war der russische Feldmarschall Michael Andreas Barclay de Tolly (1761-1818) einer der wichtigsten Gegenspieler Napoleons. Er war federführend am Untergang des Franzosen, doch sein Name geriet bald in Vergessenheit. Das Militärhistorische Museum (MHM) in Dresden widmet ihm die Sonderausstellung "Napoleon muss untergehen - Barclay de Tolly mit Feder und Schwert".