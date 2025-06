Von Mozart über Morricone zur Sesamstraße: Staatskapelle "ohne Frack" in der Neustadt unterwegs

Am Dienstagabend waren erneut Musiker der Sächsischen Staatskapelle in den Kneipen der Dresdner Neustadt unterwegs.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Einmal im Jahr gibt es in den Kneipen der Neustadt live gespielte Klassik. Am Dienstagabend waren Musiker der Sächsischen Staatskapelle erneut "Ohne Frack auf Tour" in zehn Kneipen zu erleben.

Die Blechbläser hatten sich als "Kapelle im Wald" auf dem Dach von Kathy's Garage platziert. © Steffen Füssel Nur einmal im Jahr: Das ist fast zu wenig, denn die fracklose Kneipentour macht immer sehr viel Spaß. Abzulesen am Publikumszuspruch: Die Gaststätten sind stets rappelvoll, auf der Straße versammeln sich vor den geöffneten Fenstern zahllose Zaungäste. Selten kommt man den Virtuosen in entspannter Atmosphäre so nah. Die Programme wie immer unterschiedlich und überraschend: Von Mozart bis Morricone reichte das Spektrum, von Walzern über Polka bis Tango.