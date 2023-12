Erna kommt? Nein, Lippi! Neuer Moderator für die Party vor der Semperoper

Dresden - Von der Ostsee bis zum Erzgebirge – das TV-Publikum liebt ihn: Entertainer Wolfgang Lippert (71, "Erna kommt") gehört unbestritten zu den Fernsehlieblingen Ostdeutschlands. Am 23. Februar 2024 (ab 18 Uhr) wird er die Moderation des Dresdner SemperOpenairballs übernehmen.

Wolfgang Lippert (71) freut sich riesig auf seinen Open-Air-Einsatz beim Dresdner SemperOpernball. © Petra Hornig

"Für diese Außenposition braucht es einen robusten Menschen – und das bin ich", sagt Lippi selbstbewusst.

"Ich war schon oft Gast beim SemperOpernball, war in der Loge bei den Schönen und Reichen und morgens um 5 Uhr noch in der Bar. Aber draußen ist es viel freier und es wird ausgelassener gefeiert. Deshalb freue ich mich riesig auf die Moderation. Mit Skiunterwäsche unterm Frack werde ich mich präparieren."

Für den gesteigerten Unterhaltungswert in der Oper sorgt ein gestrafftes Programm.

"Wir fangen eine Stunde früher an. Der Einlass beginnt 18 Uhr, ab 19 Uhr kann in der Fledermaus-Bar und im Spiegelsaal getanzt werden. Dort sorgen die Chris Gentleman Group und DJs für Partystimmung", so Ballchef Wolf-Dieter Jacobi (57).