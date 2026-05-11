Neues "Wohnzimmer" für die Gläserne Frau im Hygiene-Museum

Dresden - Die Gläserne Frau zieht um - zumindest ein bisschen. Nach über 20 Jahren bekommt die wohl bekannteste Bewohnerin des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden ein komplett neues "Wohnzimmer".

Die Gläserne Frau gehört zu den bekanntesten Exponaten. © imago/jmfoto

Der "Körperbilder"-Raum, Herzstück der Dauerausstellung und Publikumsmagnet, soll moderner, interaktiver und näher an aktuellen Themen sein.

Statt nur zu schauen, sollen Besucher künftig stärker einbezogen werden und sich mit ihrem eigenen Körperbild auseinandersetzen. "Körperbilder sind immer auch Menschenbilder - und wie wir uns selbst und andere wahrnehmen, bestimmt, wie wir miteinander umgehen", sagt Museumsdirektorin Iris Edenheiser (48).

Auch beim Zugang legt das Museum nach: Geplant sind barrierefreie Wege, tastbare Exponate sowie neue Audio- und visuelle Angebote.

Der Umbau hat seinen Preis: Insgesamt stehen rund 845.000 Euro zur Verfügung. Knapp 470.000 Euro kommen vom Bund, weitere 375.000 Euro steuert eine private Stiftung bei.