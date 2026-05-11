Putins Stammkneipe erfindet sich neu

Dresden - Aus Putins ehemaliger Stammkneipe auf der Hauptstraße wird ein englisches Pub im Stil der 20er-Jahre. Was bleibt, ist der Name "Am Thor" - mit dem Zusatz "Vince - Twenties Pub". Damit ist auch gleich gesagt, wer hinterm Tresen steht: Vincent Funk (28). Der gelernte Restaurantfachmann eröffnet am 1. Juni sein erstes eigenes Lokal mit je 40 Plätzen innen und außen.

Auf der Hauptstraße, kurz vorm Albertplatz, öffnet am 1. Juni der Twenties-Pub "Am Thor - Vince" seine Türen. © Eric Münch

Nach der Insolvenz des tschechischen Vorbesitzers stand das Lokal über vier Monate leer. "Ich habe das Objekt Mitte April übernommen, auf- und ausgeräumt und aufgefrischt. Wir stecken noch mitten in der Arbeit", sagt Funk.

Kräftig unter die Arme greifen ihm die Dresdner Handwerker von Scholze & Wachs Bodensysteme. Bereits vor der Eröffnung können Gäste am Muttertag und Herrentag auf einen Kaffee oder ein Bier vorbeikommen.

Regulär geht's am 1. Juni los (Mi-So, ab 17 Uhr). "Ich will das gemeinsame Ausgehen, wie es in den 20er-Jahren üblich war, neu beleben.

Die Gäste sollen bei mir was trinken, essen, an der Bar sitzen, vielleicht auch Karten spielen - bei Jazz und Swing."

Bei Buletten und Fish & Chips, "bei Hausmannskost mit englischen Einflüssen, bei Radeberger und Guinness".