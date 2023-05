Kultbrauerei-Chef hat Burnout und hört auf: "Lenin" zapft sein letztes Bier

Christian "Lenin" Schwingenheuer trinkt zwar noch Bier, gibt die Brauerei aber auf. © Thomas Türpe

Sollte sich kein Nachfolger finden, wird in ein paar Wochen die komplette Technik bei eBay versteigert. Um Geld ging es dem Bierfreund bei dieser Entscheidung jedoch nicht.

"Ich muss einfach dringend da raus", bestätigt Lenin einen Bericht des "Neustadt-Geflüsters". "Nach drei Jahren Coronapandemie mit 180 Arbeitsstunden nur für Anträge und Formulare habe ich einen Burnout, ich kann einfach keinen Computer und keine Excel-Tabellen mehr sehen."

Noch bis Ende Juni kann sich ein Nachfolger melden, der die Brauerei übernehmen will, ansonsten ist komplett Schluss. Auch für vier Brauerei-Mitarbeiter bedeutet dies das Ende ihrer Arbeitsplätze.

"Am Mittwoch habe die letzten 800 Liter Sud für 'Elbhang Rot' angesetzt", so der Brauer. "In drei Wochen sind die fertig."