Nicht sein erstes Mal: Hausmeister Krause wieder in Dresden

Antje Lewald (65) und Tom Gerhardt (67) als "Hausmeister Krause" auf der Comödien-Bühne. © Comödie/Dennis Häntzschel

Bereits zum fünften Mal schlüpft Comedian Tom Gerhardt (67) in die Rolle der Kultfigur, begeistert bis 21. Februar in "Hausmeister Krause: Du lebst nur zweimal" das Publikum in der Comödie.

Nach seinen Kino- und TV-Serienerfolgen (1999 bis 2010) kehrte Gerhardt in seiner Paraderolle als oberspießiger und dackelverliebter Hausmeister Krause 2022 auf die Theaterbühnen Deutschlands zurück.