Persönlicher Reiseführer: TV-Kommissar Brambach leitet durch Dresden

Dresden - Er ist in Dresden geboren, hier in Altcoschütz aufgewachsen. Und auch wenn Martin Brambach (57) heute in Recklinghausen lebt, im "Tatort Dresden" ist seine Heimatstadt wieder sein Revier. Was es da zu entdecken gibt, verrät der beliebte Schauspieler und TV-Kommissar im Reiseführer "Nice to meet you, Dresden!". Das Taschenbuch (192 Seiten, 19,99 Euro) erscheint am 4. April im Verlag Polyglott.