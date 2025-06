Popmusik und Cocktails, Feuerwerk und Graffiti: So farbenfroh wird die Jubiläums-Schlössernacht

Dresden - Die Dresdner Schlössernacht feiert 15. Geburtstag - mit einem extragroßen Programm. Rund 300 Künstler werden am 19. Juli die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Eckberg, Lingnerschloss und Saloppe für eine Nacht in eine Open-Air-Kulturlandschaft mit 18 Bühnen verwandeln. An 60 kulinarischen Ständen können sich die insgesamt 6000 Gäste während des elfstündigen Kultur-Marathons stärken.

Mirco Meinel, Sylvia Grodd (v.l., beide First Class Concept) und Mascha Schellong (Art of Choice) freuen sich sehr auf die Schlössernacht. Gute Nachricht vorab: Die Eintrittpreise sind stabil geblieben. © Petra Hornig

"Wir feiern Geburtstag in vielen Facetten", verspricht Veranstalter Mirco Meinel (53, First Class Concept).

"Mit Törtchen und Kaffeehausmusik, Rockkonzert mit Bier und Bratwurst, auf der Tanzterrasse zu Wein und Häppchen und beim Abtanzen mit DJ und Cocktails bis in den Morgen - all das und viel mehr, verteilt auf 32 Hektar Festgelände."

80 Konzerte stehen auf dem Programm, unter anderem mit der Bon-Jovi-Coverband "New Jersey", Mazze Wiesner und Kiki de Ville, der Indie-Pop-Band "Deep Moon" und dem englischen Singer-Songwriter Julian Dawson ("How Can I Sleep Without You").



Das Römische Bad wird mit Geschichten rund um die frühere Schlossherrin Rosalie von Rauch und den einstigen Weinbergsbesitzer Lord Findlater belebt.