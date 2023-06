Premiere: Neuer "Freischütz" für die Felsenbühne

Dresden - Carl Maria von Webers romantische Oper "Der Freischütz" ist tief eingelassen ins sächsische Gemüt, vor allem im Dresdner Raum. Seit nicht ganz 70 Jahren spielen die Landesbühnen Sachsen das Werk in der Naturkulisse der Felsenbühne Rathen . Die Neuinszenierung von Intendant Manuel Schöbel (62) hat am Freitagabend Premiere.

Oper in der Gebirgslandschaft der Sächsischen Schweiz - eine Aufnahme von den Proben. © Martin Förster

Weber wurde in Eutin geboren (1786) und starb in London (1826), beerdigt wurde er in Dresden, wo er von 1817 bis zu seinem Tod als Hofkapellmeister wirkte.

Die Uraufführung des "Freischütz" 1821 fand gleichwohl nicht in Dresden, sondern in Berlin statt, doch hat das Werk in Dresden feste Heimstatt, insofern es wie kein anderes für Weber steht, in Zusammenarbeit mit dem Librettisten Johann Friedrich Kind vor Ort entstand und geografische Nähe zum Schauplatz der Handlung in Böhmen ausweist.

Folglich wurde etwa die wiederaufgebaute Semperoper 1985 mit dem "Freischütz" eröffnet.