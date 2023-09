"Rabimmel Rabammel Rabumm": Politisch korrekt in der Herkuleskeule?

Dresden - Einer will dem anderen die Lebensweise vorschreiben, der andere aber mag sich nicht "erziehen" lassen: Philipp Schallers neue Kabarettkomödie an der Herkuleskeule , "Rabimmel Rabammel Rabumm. Zwei Männer retten die Welt", spitzt aktuelle gesellschaftliche Befindlichkeiten zu.

Bald ringen sie um ihre Meinungen: Der woke Malte (Hannes Sell, 38) richtet sich beim alten Kumpel Matteo (Philipp Schaller, 45, l.) auch moralisch ein. © Robert Jentzsch

Einerseits hehre Aufgabe der Satire, andererseits auch konkrete Reaktion auf den erhitzten politischen Diskurs, der den Kabarettbühnen zu schaffen macht.

Aktuelle Konfliktlinien werden im Stück auf zwei Personen verdichtet. Malte zieht bei seinem alten Schulfreund Matteo ein, und beginnt, ihm zu erklären, wie man zu leben habe: gendergerecht und vegan, sprachsensibel und woke. Und weil Matteo sich nicht "belehren" lassen will, klebt sich Malte auf den Fußboden. Der lustvolle Streit mit offenem Visier endet ohne Sieger, ohne Antworten.

Autor Philipp Schaller (45), der mit Hannes Sell (38) auch spielt, berichtet von der Reaktion eines Kollegen nach einer Probe: "Der sagte: So geht neues Kabarett - keiner hat recht!"

Das sei wichtig in Zeiten verhärteter Positionen, in denen einfache Antworten verweigert und Argumente ignoriert werden, was zu Dialogunfähigkeit und Aggression führe.