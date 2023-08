Richtfest für die verborgene Tiefgarage - "Parkhotel"-Chef hat noch große (Bau-)Pläne

Dresden - Fast unbemerkt hat sich hinter dem Parkhotel auf dem Weißen Hirsch mächtig was getan - und tut sich noch mehr.

Parkhotel-Inhaber Jens Hewald (51, r.) gießt Architekt Falk Reinert (49) ein Gläschen auf den Bauerfolg ein. © Holm Helis

Am Freitag wurde Richtfest für eine Tiefgarage mit insgesamt 123 Stellflächen gefeiert.

Noch in diesem Jahr sollen hier die ersten Autos parken. Danach will der Inhaber der Parkhotel-Immobilie, Jens Hewald (51), am Ostflügel des Parkhotels und der angrenzenden "Villa Romy" ranklotzen.

Im November 2020 startete das "Ausbauprojekt" mit dem Aushub der Tiefgarage. "Den Bauantrag hatten wir schon 2017 gestellt", erinnert sich Hewald. Im Untergeschoss der U-förmigen Tiefgarage befinden sich rund 100 Auto-Stellplätze und 83 kostenfreie Fahrradständer.

Ebenerdig können 22 Elektroautos parken und laden. Die Parkgebühren stehen noch nicht fest, es soll aber Stunden- und Tagespreise geben.

"Würde man den verbauten Stahl aneinanderlegen, käme man auf eine Länge von 161 Kilometern und ein Gewicht von 260 Tonnen", rechnete Polier Marcel (43) aus. "Zudem wurden 3640 Tonnen Beton vergossen."