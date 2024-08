09.08.2024 05:15 Riesenplakat ruft zum Wählen auf - im doppelten Sinne!

An der Hausfassade in der Leipziger Straße in Dresden ruft ein XXL-Fassadenbild zur Wahl auf.

Von Katrin Koch

Dresden - Das größte Wahlplakat von Dresden entsteht ab Freitag auf einer Hausfassade in der Leipziger Straße. Es ist ein XXL-Fassadenbild (13 mal 17 Meter), das nach einem Entwurf von Künstler Lars P. Krause (53) gesprayt wird. Es ruft - ganz ohne Parteibezug - die Dresdner auf, zur Wahl zu gehen. Diese Fassadenbemalung rief 2019 an der Bautzner Straße zur Wahlbeteiligung auf. © PR/Red Tower Films Bereits 2019 sorgte im Rahmen der Landtagswahl ein Street-Art-Gemälde an der Bautzner Straße für Aufsehen. Damals wie heute initiiert von den Agenturen Cromatics und Concrete Candy, entworfen von Lars P. Krause. Die gleiche Bildfigur, nur fünf Jahre älter, appelliert nun erneut an überlegtes Handeln. Mit einem Unterschied: Diesmal soll die Stadtgesellschaft entscheiden, welches Zitat in das Motiv einfließt. Dresden Kultur & Leute Schauspielerin Kati Grasse holt sich Tipps vom Garten-Profi: Auch Ihr könnt dabei sein! Zur Wahl stehen drei Sprüche: "Mit einer geballten Faust kann man sich nicht die Hand geben" von Indiens Ex-Premierministerin Indira Gandhi (†1984). "Bald müssen wir alle die Entscheidung fällen zwischen dem, was richtig ist und dem, was einfach ist" von Harry-Potter-Professor Dumbledore und "Wenn die Mehrheit schweigt, bleibt das Bild falsch" von Kultsänger Roland Kaiser (72), der sich schon seit vielen Jahren für Demokratie und Vielfalt engagiert. Ein Spruch von Indira Gandhi könnte im neuen Fassadenbild auf der Leipziger Straße erscheinen. © Cromatics/Lars P. Krause Bis 13. August kann online unter https://de.surveymonkey.com/r/ltwmural2024 abgestimmt werden. Bis 15. August wird das Wandbild dann komplettiert. "Die Wahl 2024 bewegt unsere Gesellschaft. Wir wollen mit dem Motiv zum Gespräch, zur Diskussion anregen und die Menschen motivieren, ihre Stimme überlegt abzugeben", so Cromatics-Chef Ronny Ullrich (44).

Titelfoto: PR/Red Tower Films