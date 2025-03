Rolf Hoppes Tochter feiert "Silberhochzeit" auf der Bühne

Dresden - Seit über 25 Jahren stehen Schauspielerin Josephine Hoppe (60, Tochter von DEFA-Legende Rolf Hoppe, †2018) und Pianist Dirk Ebersbach (60) gemeinsam auf der Bühne. Kein Wunder also, dass sie das Jubiläum mit ihrem neuen Programm "Silberhochzeit" in Hoppes Hoftheater feiern - das nächste Mal am 14. März.