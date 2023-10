Rotes Laternchen wieder da! Happy End am "Raskolnikoff"

Dresden - Das Kultlokal hat sein Wahrzeichen wieder! Nachdem Unbekannte die rote legendäre Laterne an der Fassade des "Raskolnikoff" Ende August gestohlen hatten , brachte wiederum eine Unbekannte das berühmte Rotlicht am vergangenen Wochenende zurück.

Petra Burckhardt (58 v.l.), Geschäftsführerin des "Raskolnikoff" und Dorle Söhnen (68), Eigentümerin des Hauses vermissten seit August ihre rote Lampe. © Steffen Füssel

Eine blonde Frau sei plötzlich in der Küche des "Raskolnikoff" aufgetaucht: "Die Unbekannte hat die stark verrostete Lampe unserem Koch ohne Kommentar in die Hand gedrückt und ist wieder gefahren. Wir konnten das gar nicht glauben und sind jetzt überglücklich", so Geschäftsführerin Petra Burckhardt (58).

Mehr Informationen gibt es zur Wohltäterin nicht. Am vergangenen Dienstag wurde das Wahrzeichen wieder angebracht.

In den Jahren zuvor war schon häufiger die Glühbirne entwendet worden, aber dass gleich die gesamte Lampe aus der Wand gerissen wird, war neu und schmerzhaft für die Geschäftsführerin.

Seit 1989 hing die Lampe in der Wand und bekundete rot leuchtend, dass geöffnet ist.