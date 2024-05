Sause zum doppelten Jubiläum: Gastronom Wünsche feiert in schrillen Klamotten

Geschäftsführer Andreas Wünsche (links) und Ralf Opitz feierten schrill und bunt. © Foto Koch

"Als wir die WOK 1994 gegründet haben, gab's noch Zettel, Stift und Münztelefon", ulkte Wünsche mit seinem Geschäftspartner Ralf Opitz. "Am Anfang haben wir wirklich jedes Feuerwehrfest mitgenommen."

Äußerst bemerkenswerte Cateringaufträge und Lokale kamen hinzu - angefangen von "Nudelturm", "Kartoffelkeller" und "Eule" bis hin zu 76 Cateringständen auf der Berliner "Love Parade" im Jahr 2000 oder der Bewirtung der Filmnächte- und Pichmännel-Oktoberfest-Gäste.

Seit drei Jahren laden Wünsche & Opitz in Biergarten und Restaurant "Elbegarten" am Blauen Wunder ein. An ihren 10. WOK-Geburtstag erinnert sich das Duo, als wäre es gestern gewesen.

"Unsere Gäste brachten 40 Torten mit. Die konnten ersteigert und danach auf uns geworfen werden."