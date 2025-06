Schostakowitsch Tage mit Sonderkonzert der Staatskapelle gestartet

Dresden/Gohrisch - Ende Juni stehen traditionell die Internationalen Schostakowitsch Tage an, in der Konzertscheune in Gohrisch in der Sächsischen Schweiz. 2025 ist es ein besonderer Jahrgang, schließlich gedenkt man des 50. Todestages des Komponisten Dmitri Schostakowitsch (1906-1975).