Seit 40 Jahren tot: O.F. Weidling bleibt die spitzeste Zunge der DDR

Conférencier O.F. Weidling bei der Moderation der beliebten DDR-Fernsehshow "Ein Kessel Buntes". © Klaus Winkler/dpa

Sein Sohn Carsten J.W. Weidling (58) besuchte ihn noch an seinem Sterbetag im Krankenhaus.

"Vater lag an Geräten und hat mich kaum noch wahrgenommen. Kein Wort von ihm, dem das Wort doch so wichtig war", erinnert sich der Autor und Globetrotter. "Ein paar Stunden später war ich an jenem Sonntag mit dem Bus in der Tischler-Berufsschule in Niesky angekommen. Ich bezog gerade mein Bett - Doppelstock, oben, am Fenster - im Internat, als ich in irgendein Büro ans Telefon gerufen wurde." Mutter Ingrid teilte ihm den Tod des Vaters mit.

Ein Sprung in die Gegenwart: "Vor zwei Wochen saßen wir in Familie im Dresdner Coselpalais zur Weihnachtsgans zusammen, als eine Kellnerin zu uns kam und sagte: 'Liebe Frau Weidling, ich wollte nur sagen, danke für Ihren Mann, er hat uns viel Freude bereitet.'"