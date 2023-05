Seit 50 Jahren am Pult: Jubiläum für Dresdens ältesten DJ

Dresden - Zu seiner ersten Disco vor 50 Jahren schleppte er noch Schallplatten mit. Heute legt Dresdens dienstältester DJ Ekki Garten (71) via Laptop auf - auch beim internationalen Dixieland Festival.

Aber nicht einfach so. "Ich habe meine große Musiksammlung nach Stücken durchsucht, die ich einspiele und in die dann die Musiker live einsetzen."

Der Bärenzwinger ist Ekkis Stammclub, dort hat er auch das Weihnachtsmann-Sackhüpfen mit ins Leben gerufen. "Fast so lange - seit 40 Jahren - bin ich dem Dixieland Festival verbunden. Ich war jedes Jahr mit dabei - aber immer als Moderator. Jetzt lege ich das erste Mal auf", freut sich Ekki.

Dort verblüfft der "alte Knacker" mit einem neuen Format: "Dixie meets Electro". Gemeinsam mit Posaunist Micha Winkler (51) und dessen Band "Placebo Flamingo" lädt Ekki am 20. Mai um 22 Uhr zur Tanzparty in die Kunsthalle Neonworx (Kulturkraftwerk Mitte).

Legte auch bei den legendären Dresdner Prohibitionspartys auf: Ekki Garten 2010 mit Melone am Pult. © Ove Landgraf

Kult-Songs wie "Hit the Road Jack" von Ray Charles oder "It Don't Mean a Thing" von Duke Ellington stehen schon auf Ekkis Playlist.

"Natürlich spielen wir nur einige Songs zusammen, nicht die ganze Nacht durch." Der Auftakt von "Dixie meets Electro" ist jedoch Ekki vorbehalten. "Ich eile mit fliegenden Fahnen von meinem Auftritt im Friedrichstattpalast ins Neonworx", so Winkler.

Zum Umziehen und Verschnaufen bleibt nicht viel Zeit. "Nach mir kommen dann noch mehr Musiker, die vorher bei der Dixieswing-Schlösserfahrt auf dem Dampfer spielen."

Der Einzige, der völlig gelassen ist und nicht hetzen muss, ist "Oldie Ekki".