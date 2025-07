Seit Kurzem verheiratet: Bei Meister Eisold und seiner Anna Theresa hat es in der Backstube gefunkt

Dresden - Liebe geht durch den Magen - erst recht, wenn es sich um feine Törtchen und leckere Kuchen handelt. Kein Wunder also, dass Konditorin Anna Theresa (28) und "Café Toscana"-Chef Clemens Eisold (36) seit drei Wochen ein frischgebackenes Ehepaar sind. Nach ihrer Hochzeitstorte backen sie nun Süßes für die Dresdner Schlössernacht am 19. Juli.

Anna Theresa (28) und Clemens Eisold (36) sind seit drei Wochen ein Ehepaar und erstmals bei der Schlössernacht mit dabei. © Steffen Füssel

Am 14. Juni haben sich Anna Theresa und Clemens in Dresden das Jawort gegeben. "Ich habe unsere vierstöckige Hochzeitstorte selbst gebacken und natürlich haben wir in unserem Café gefeiert - das ist doch Ehrensache", schmunzelt Anna Theresa.

Kennengelernt haben sich die jetzt Vermählten - wen wundert’s - in der Backstube! "2015 habe ich bei Clemens' Papa eine Ausbildung zur Konditorin absolviert", erzählt die Braut.

Damals hat es noch nicht gleich gefunkt, Anna Theresa ging mit einem Kreuzfahrtschiff auf große Fahrt - mit Millionenpublikum. 2019 und 2020 war die Patissiere in der ARD-Dokuserie "Verrückt nach Meer" zu sehen.

"Ich war zuerst an Bord der MS Albatros und dann auf der MS Aura", verrät sie. "Sogar auf unserer Hochzeitsreise zu den Seychellen wurde ich noch darauf angesprochen. Die Folgen wurden wohl noch oft wiederholt."