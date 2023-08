Sensation im Grünen Gewölbe: Selten war ein Zuwachs so wertvoll

Reiter auf Elefanten, fein ziselierte Läufer: Dieses Schachspiel ist ein barockes Meisterwerk. © Hendrik Schmidt/dpa

Seit dem 18. Jahrhundert bis 1920 habe sich das Schachspiel im Besitz der Bankiersfamilie von Münch (Schloss Hohenmühringen) befunden. 2018 wurde das bis dahin in der Forschung komplett unbekannte Schachspiel bei Christie's in London versteigert, befand sich seither in der Galerie Kugel in Paris.

Offenbar wusste niemand, was für einen Schatz man besaß. "100 Jahre Ignoranz", so fasst es Martin Hoerness (58), Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung, angesichts der damals leicht verstaubten Verwahrlosung zusammen.

Nun habe man das Luxusobjekt für eine Summe etwas unter einer Million Euro für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) erworben. Hoerness: "Ein schöneres Geschenk haben wir dem Grünen Gewölbe zum Geburtstag nicht machen können." Der Ankauf gelte aber nicht nur zum Augenschmaus, sondern solle auch der Forschung dienen.

Die habe laut Museumsdirektor Winzeler längst begonnen, für das kommende Frühjahr sei eine Kabinettsausstellung geplant. Schon jetzt sei aber klar, dass dieses Prunkstück eine Lücke schließe: "Laut historischen Inventaren gehörten mindestens drei vergleichbare Schachspiele zum Bestand unserer Sammlung, die aber verloren gingen."