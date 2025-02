Deshalb unterbricht die Rockband Silly ihre Tour

Dresden - Lange Gesichter bei Silly-Fans am Kulturpalast: Das Konzert der Ostrock-Legende fiel krankheitsbedingt kurzfristig aus. Das gilt auch für die übrigen Gigs in Sachsen .

Neben dem Dresden-Konzert am Montag werden auch die Auftritte in Bautzen (20.2.), Zwickau (21.2.) sowie am 24. Februar erneut in Dresden verschoben.

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Über Ersatztermine soll zeitnah informiert werden.