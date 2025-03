Sonderschau "100 Ideen von Glück" im Residenzschloss: Kostbarkeiten aus Korea

Brillanter Kontrast: Diese Buddha-Figur aus der koreanischen Goryeo-Dynastie (14. Jahrhundert) sitzt dem Audienzstuhl Augusts des Starken gegenüber. © SKD/Oliver Killig

Die in dieser Ausstellung angebotene Reise durch die reiche Kulturgeschichte Koreas sei eine ganz besondere, sagt Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer, sowie aktuell kommissarischer Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD).

Denn: "Es ist die erste Überblicksausstellung koreanischer Kunst in Deutschland seit 25 Jahren." Die letzte diesbezügliche Schau in Deutschland fand 1999 statt - somit habe diese Ausstellung eine bundesweite Bedeutung.

Das Projekt selbst hat eine längere Geschichte, so Winzeler: "2017/18 waren wir eingeladen, unsere sächsischen Schätze in der Ausstellung 'The Dream of a King' in Korea zu präsentieren." Die jetzige Schau in Kooperation mit dem Nationalmuseum Korea sei quasi das Gegenstück dazu, durch die Pandemie verspätet.

Kim Jae-hong, Direktor des Nationalmuseums Korea, zeigte sich vor Ausstellungseröffnung am Freitag begeistert: "Dresden ist eine Stadt voller Schönheit." Er freue sich zu sehen, wie die koreanische Kunst in die Dresdner Kunsttradition eingebunden werde.

Denn das ist der Clou der Ausstellung: Die historischen koreanischen Exponate sind direkt in den Paraderäumen des Residenzschlosses zu sehen. Direktor Winzeler: "Da es höfische Kunst ist, haben wir diesen Präsentationsort bewusst ausgesucht." Daraus ergebe sich nichts weniger als ein Dialog der Kulturen.