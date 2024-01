Dresden - Da klin­gel­te es in Kas­se und Tre­sor­raum! Stol­ze 74.500 Euro Spen­den sam­mel­te am Sams­tag die Be­ne­fiz­nacht zu­guns­ten des Ver­eins "Son­nen­strahl" im Lö­wen­saal ein. 230 Gäs­te zeig­ten sich im Ex-Bank­ge­bäu­de am Dr.-Külz-Ring äu­ßerst spen­da­bel - dank ei­nes ge­mein­schaft­li­chen En­ga­ge­ments von neun Gas­tro­no­men und vie­len Künst­lern.