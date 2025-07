Damals eine echte Putz-Revolution! Als ein Staubsauger den Dresdnern den Kopf verdrehte

Dresden - "Krieg dem Staube!" heißt es martialisch in einer Werbebroschüre, die Unternehmer Edmund Kussi (1866-1935) vor 119 Jahren in Dresden verteilte. Er revolutionierte das Putzen in Dresdner Eigenheimen und Amtsstuben, erzählt Archivarin Dr. Sylvia Drebinger-Pieper (44) in unserer Sommerserie "Geheimes Dresden".