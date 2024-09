Star-Aufgebot zur "Hope Gala": Boris Beckers Tochter in Dresden

Sängerin und Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova (24) reist für die Gala extra aus London an. © IMAGO/Eventpress

Am 26. Oktober heißt es bereits zum 16. Mal: Hoffnung verändert alles. "Mit der Hope-Gala wollen wir erneut den Blick nach Südafrika lenken, wo die Menschen unsere Unterstützung brauchen", sagt die Initiatorin des Events, Viola Klein (65).

Bereits 2,5 Millionen Spenden seien in den vergangenen 15 Jahren Kindern und jungen Menschen zugutegekommen.

Neben einer Tombola wird es in diesem Jahr erstmalig eine Versteigerung von 16 Gewinnen geben. "Auch diese Erlöse sollen an das Projekt Südafrika fließen", so Viola Klein.

Der größte Teil der Spenden gehe aber über die Tombola ein.