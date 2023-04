Start der Ausstellung "Pflanzenfieber" in Schloss Pillnitz: Was hat die Flora uns zu sagen?

Dresden - Was bedeuten Pflanzen für uns Menschen? Unter dem Eindruck von Klimawandel , ökologischem Fußabdruck und menschlichem Konsumverhalten ist klar: Das Verhältnis zwischen Mensch und Pflanze muss dringend neu gedacht werden.

Dschungel für Daheim: Eine Wurzelbein-Vase aus der Serie "Monstera" des Niederländers Tim van de Weerd im Ausstellungs-Kapitel "Pflanzen als Haustiere". © Eric Münch

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gehen's an, und zwar mit der Ausstellung "Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design", die am heutigen Samstag in Schloss und Park Pillnitz eröffnet wird.



Die Schau beleuchtet für zunächst sechs Monate verborgene Potenziale der Kooperation von Mensch und Flora, auch mit Blick auf die historische Tradition des Ausstellungsortes.

Dafür intensivierten die SKD ihre Kooperation mit der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. Für SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann ein Gebot der Stunde: "Kaum eine Frage ist so relevant wie unser Umgang mit der Natur."

Die Ausstellung zeige laut Thomas Geisler, dem Direktor des in Pillnitz ansässigen Kunstgewerbemuseums, auch die Zukunft des Designs aus "pflanzlicher Perspektive". Denn die Frage, wie wir den Planeten retten, lasse sich nur interdisziplinär beantworten.

Der Park sei dafür ein idealer Ort, denn "Pillnitz hat eine jahrhundertealte Tradition mit diesem Thema", so Geisler.