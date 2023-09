Süße Grüße aus Australien: Stollenmädchen Hanna bäckt jetzt in Down Under

Das frühere Dresdner Stollenmädchen Hanna Haubold bäckt jetzt in Australien.

Von Pia Lucchesi

Sydney (Australien) - Erinnert Ihr Euch sich noch? 2017 war Hanna Haubold (heute 26) Dresdens 23. "Stollenmädchen". Ihrem süßen Metier ist die schöne Dresdnerin treu geblieben. Heute lebt und arbeitet Hanna in Sydney. Die reiselustige Konditormeisterin hat in Down Under eine Stelle angenommen und ihr Glück gefunden.

Die damals 20-Jährige in der Bäckerei Wippler in Pillnitz. Als Konditor-Lehrling im zweiten Lehrjahr übernahm sie das Ehrenamt des Stollenmädchens. © Eric Münch Bondi Beach, Harbour Bridge und Opernhaus - Sydneys Sehenswürdigkeiten sind weltberühmt. Da, wo andere Urlaub machen, geht Hanna Haubold ihrem Handwerk nach. Sie schwärmt: "Ich finde, Sydney bietet eine unheimliche Lebensqualität. Die Stadt verbindet die Vorzüge einer Millionen-Metropole mit wunderschöner Natur." Seit einem Jahr lebt Hanna Haubold auf dem fünften Kontinent. "Ich arbeite in einer klassischen Bäckerei mit sieben Filialen", berichtet die Sächsin. Feine Torten, Gebäckstücke und Pralinen sind ihr Geschäft. "Die Leckereien in Down Under sind nur viel süßer als bei uns zu Hause", lacht die 26-Jährige. Dresden Kultur & Leute Bastler zeigt seine Kultfilm-Schätze: Der Mann, der die Olsenbande wieder lebendig werden lässt Es ist kein Zufall, dass Hanna Haubold in Australien ihren Traum lebt. Seit dem Abitur und einem Jahr in Neuseeland "plagt" sie Reisefieber.

London, Oslo, Edinburgh: Hanna Haubold lernte viele Backstuben kennen

Hanna beherrscht ihr Handwerk. Als Meisterin öffnen sich ihr weltweit Türen. © privat Das Einmaleins des Tortenmachens und der Dessert-Herstellung hat die Blondine in Dresden bei der Bäckerei Wippler gelernt. Nach der Lehrzeit zog es sie wieder in die Ferne. Sie absolvierte ein Praktikum im Londoner Kaufhaus Harrods, lernte Baguettes, Eclairs, Macarons lieben in Paris und bei "Canet" in Nizza und verdiente sich ihre Sporen bei Konditoreien im norwegischen Oslo und im schottischen Edinburgh. "Überall habe ich etwas gelernt und mitgenommen für meinen weiteren Weg", erinnert sich Hanna Haubold gern zurück. Mit dem Meistertitel im Handwerk im Gepäck ging es für die junge Sächsin auf die Nordsee-Insel Föhr. In einem Delikatessen-Geschäft übernahm sie sowohl für Leckereien als auch das Marketing Verantwortung. Dresden Kultur & Leute Beste deutsche Landschaftsgärtner: Theo und Anton - Dresdner Jungs mit den gold-grünen Daumen Das Fernweh ließ sie aber nicht los. "Ich wollte schließlich von dieser kleinen Insel auf die große nach Australien", sagt sie lachend. Ihr persönlicher Tipp für alle Fernweh-Geplagten: "Man muss einfach raus aus seiner Komfortzone und sich trauen. Dann klappt vieles."

Hanna Haubold liebt das Leben in Sydney. Das Ex-Stollenmädchen macht jetzt als Konditor-Meisterin in Australien Karriere. © privat