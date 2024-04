TheaterRuine St. Pauli startet in 25. Spielzeit: "Damit hätten wir 1999 niemals gerechnet"

Dresden - Die TheaterRuine St. Pauli im Dresdner Hechtviertel startet am Wochenende in ihre Jubiläumssaison: Für die 25. Spielzeit des Amateurtheaters sind rund 120 Veranstaltungen geplant, mit der Premiere von "Das Leben des Brian" will man zudem an den Erfolg des Monty-Python-Musicals "Spamalot" anknüpfen.