tjg spielt "Liebe Kitty" nach Anne Frank: "Damit es nie wieder passiert"

Das tjg. bringt mit "Liebe Kitty" die Geschichte der Anne Frank auf die Bühne. © tjg./Klaus Gigga

Als "Erinnerungsraum an Anne Frank" versteht sich die Inszenierung (Regie: Julia Brettschneider), in der sich fünf Spielerinnen und Spieler aneignen, was Anne erlebt, was sie bewegt hat im Amsterdamer Hinterhaus-Versteck.

Aber nie als reine szenische Umsetzung: Mittels Video-Kamera werden die Erzählungen in Großaufnahmen visualisiert: Der rot karierte Tagebuchumschlag, das Kofferpacken, zerrissene Fotos, die an die imaginäre Freundin Kitty gerichteten Tagebucheinträge, live an einem Tablet geschrieben.

Das Versteck wird durchs Abfilmen eines Modells des Hauses erfahrbar. Gefangensein und Freiheitssehnsucht bricht sich körperlich Bahn, in kollektiven Choreografien.

Die Inszenierung will weder Leid oder Betroffenheit heraufbeschwören; doch die Gefühlswelt des Mädchens Anne, die an der quälenden Enge verzweifelt und verschämt mit der ersten, schüchternen Verliebtheit zu Peter hadert, kommt zwar nüchtern, aber fürs gleichaltrige Zielpublikum nachvollziehbar auf die Bühne.