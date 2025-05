Tödliche Gewalt und Leidenschaft: "Romeo und Julia" feiert Premiere

Dresden - Shakespeare ist gnädiger als Gounod. In seiner Tragödie "Romeo und Julia" versöhnen sich die verfeindeten Clans Montague und Capulet nach dem Tod der Titelhelden. In Gounods Opernadaption "Roméo et Juliette" fällt das gebrochene Happy End flach, ist mit dem Tod der Liebenden alles vorbei. In der Semperoper erlebte der Stoff am Samstag umjubelte Premiere.