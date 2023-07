Trotz Schicksalsschlag: ZAZ heute Abend in der Jungen Garde

Dresden - "Temperamentsbündel" - das ist die Bezeichnung, die am häufigsten fällt, werden Auftritte der Bühnenkünstlerin ZAZ beschrieben. Und in der Tat hat sich der französische Nouvelle-Chanson-Star Isabelle Geffroy (43), die Frau hinter dem Kürzel mit den drei Buchstaben, gerade mit ihrer ansteckend-lebenslustigen Art eine weltweite Fan-Gemeinde erspielt. Am heutigen Dienstag ist sie in der Jungen Garde in Dresden zu erleben, aber etwas wird anders sein.