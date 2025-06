Als Maler in Dresden: Straßensperrung wegen Kinski-Comedian Giermann

Max Giermann (49, l.) und Galerist Holger John (65) in der Ausstellung "Dann mal doch, Du dumme Sau". Der Titel ist ein Zitat von Klaus Kinski. © Thomas Türpe

Die ersten Fans saßen schon eine Stunde vor Ausstellungseröffnung auf den Klappstühlen vorm Haus. Zwei Stunden später war die Straße so rappelvoll, dass kein Auto mehr durchkam.

Giermann genoss das Kunstspektakel mit Livemusik, ließ sich geduldig mit und von Fans knipsen. Ganz entspannt und super sympathisch.

"Ich hatte schon Bammel, ob das hier was wird", gestand Giermann, der in seiner Paraderolle als Klaus Kinski ein Millionenpublikum begeisterte. Kinski hängt dann auch in drei Farbvarianten als Druck für 680 Euro in der Galerie.

Sein großformatiges "Dunkeldeutschland" kostet 9300 Euro. "Manche meiner Bilder muss man aushalten, vielleicht ist da auch so ein bisschen Kinski-Wahnsinn drin", nickte Giermann.