Umstrittene Lesung im Stadtmuseum: Uwe Steimle zitiert aus Werk von Nazi-Opfer Klemperer

Ex-Fernsehstar Uwe Steimle (60) trägt die Bezeichnung "völkisch-antisemitischer Jammerossi" mittlerweile selbst auf einem eigens gedruckten T-Shirt. © Screenshot/YouTube

Es folgte die Kehrtwende beim Verlag, Klepsch bekam Post von Bürgermeister-Kollege Jan Donhauser (54, CDU).

"Die Zusagen von Arnold Vaatz und Antje Hermenau als Lesende belegen, dass in Dresden bekannte Demokraten an der Veranstaltung mitwirken und es sich somit nicht um eine 'neurechte' Veranstaltung handelt", so die Begründung des OB-Vertreters, der den Saal wieder freigab.

Ihre Position dazu machte Kulturbürgermeistern Klepsch auch danach nochmal klar: "Mir ging es um die 'wehrhafte Demokratie', wenn Akteure durch eine Fraktion in ein städtisches Haus geholt werden, die die Meinungsfreiheit und die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzweifeln und T-Shirts mit antisemitischem oder völkischem Inhalt zur Schau tragen."

Übrigens: Wer Klemperer am Donnerstag ohne Steimle & Co hören will - Mitglieder vom Ensemble des Staatsschauspiels lesen ab 19.30 Uhr aus "LTI" in der Synagoge Dresden-Neustadt.