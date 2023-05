"Vindobona" soll leben! Geldmangel bremst Sanierung des legendären DDR-Schnellzugs

Der Vindobona rollte ab den 1960er-Jahren durch die DDR ins Ausland. Ingo Kamossa (51) und Mario Lieb (56) vor dem SVT Görlitz. © Fotomontage: privat, SVT Görlitz gGmbHPR

Mario Lieb (56), Geschäftsführer des Vereins SVT Görlitz, ist ratlos. Die Sanierung seines Schnellzuges, die teils in Pirna und Dresden, teils in Halberstadt durchgeführt wird, stockt: "Wir haben im Rahmen aufwendiger Stahlarbeiten am Zug doch noch größere Flächen gefunden, die zusätzlich saniert werden müssen."

Damit wurde 2019 einfach nicht gerechnet. "Inflation und gestiegene Materialkosten waren damals auch kein Thema", klagt Lieb.

Der Kostenplan in Höhe von fünf Millionen Euro muss jetzt um "geschätzt eine halbe Million Euro nach oben korrigiert werden".

Ein zusätzliches Hindernis: Bei Beantragung von Fördermitteln aus Bundes- und Landestöpfen müssen 50 Prozent der gewünschten Summe selbst erbracht werden: "Ich als Geschäftsführer weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll", konstatiert Lieb.

Der historische Zug droht auf dem Abstellgleis zu bleiben.

Gleichzeitig gehen die Arbeiten aber weiter: "Der Innenausbau geht gut voran. Die Arbeiten sind mit dem alten Kostenplan voll gedeckt." Nun geht es darum, das Projekt mit Spendengeldern abzuschließen. Hierfür hat der Verein die Kampagne "Wir brauchen kühle Köpfe" ins Leben gerufen.