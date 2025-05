Diese Frau macht aus Vulven Kunst

Alexandra Schlöffel (48) mit zwei ihrer einzigartigen Kunstwerke. © Holm Helis

"Es heißt, jeder sei schön so, wie er ist", sagt Alexandra beim Aufräumen vor sich her. In ihrem kleinen Atelier im Dresdner Stadtteil Striesen ist es eng. An ihrem Arbeitsplatz räumt sie Keramikdildos zur Seite, denn heute soll es um Frauen gehen.

"Das stimmt zwar, aber es gibt keinen normalen Umgang damit." Viele seien "nicht fein" mit ihrem Körper, den hängenden Brüsten, dem schlaffen Po. Bei Letzterem hilft das Fitnessstudio. "Bei 'ihr' hilft 'sie' nur in 3D", sagt Alexandra.

Für eine kleine Anzahl Freundinnen - inzwischen sind sie beste Freundinnen - hat sie solche Abformungen schon erstellt. "Das Setting ist sehr intim. Wir lassen uns hier ja nicht die Fußnägel machen", sagt sie.

Nach einer Massage schiebt sie ein Futon ins Atelier, breitet darunter Folie aus. Manchmal "arrangiert" sie das Kunstobjekt noch, meistens muss noch Vaseline aufgetragen werden.