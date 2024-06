Vom Computer ins Stadion: Dresdner IT-Mitarbeiter erfüllt sich musikalischen Lebenstraum!

Dresden - Einmal in einem Stadion vor Tausenden Menschen spielen: Diesen Traum erfüllt sich Hobby-Schlagzeuger Peter Schmeißer (60). Der Dresdner IT-Administrator gehört zu den rund 700 Musikern, die beim "The Grand Jam" am 6. Juli im Rudolf-Harbig-Stadion auf dem Fußballrasen ein Rock-Pop-Konzert in XXL-Besetzung spielen.