Vor Operetten-Premiere in Dresden: Bühnenbildnerin setzt voll auf Gold

Dresden - Das ist ganz großes Kino, aber im Musiktheater! Die kaum bekannte, 1921 uraufgeführte Operette "Bajadere" von Emmerich Kálmán (†1953) feiert am heutigen Samstag in der Staatsoperette Premiere - mit einem monumentalen Bühnenbild in Gold, würdig einem ganz großen Opernhaus!