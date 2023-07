Wegen Lärm und Abgasen: Naturschützern stinken die Harley-Tage

Das große Knattern: Am Wochenende sind um die 5000 Biker zu Gast im Ostragehege. © Steffen Füssel

Die Veranstaltung wirke "wie aus der Zeit gefallen", sagt der Dresdner BUND-Vize Daniel Blume (30) mit Blick auf die zu erwartende Abgasbelastung.

Der Umweltschützer und seine Mitstreiter hätten nichts gegen alte Motorräder als historisches Kulturgut. Doch bei den "Harley Days" ginge es nicht um eine Ausfahrt unter Freunden, sondern um eine kommerzielle Veranstaltung mit Tausenden Motorrädern in einer überhitzten Stadt.

"Zudem schlägt die Veranstaltung in einer Zeit, in der die Bürger zum Energiesparen aufgefordert werden, die falschen Töne an", so Blume.

Sein Vorschlag für die Zukunft: eine kleinere Veranstaltung mit weniger Lärm- und Luftbelastung.