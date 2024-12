Weihnachten in Dresden: So festlich feiern die Stars!

Martin Brambach (57) feiert mit seiner Patchworkfamilie, also seiner Frau, ihrem Ex-Mann, den vier Kindern sowie dem Enkelkind und der Schwiegertochter, in Recklinghausen.

Peter Förster (59), Autor, Regisseur und künstlerischer Leiter vom Sommertheater im Bärenzwinger, mag's lukullisch.

"Bereits am 23. abends kamen wir am Fuße einer noch stehenden Elbbrücke in einem Restaurant, welches den Namen eines Meisters meiner Zunft trägt, im größeren Kreis der Familie zusammen. Das hat Tradition bei uns, diese Auswahl an Speisen kann zu Hause niemand bieten und jeder bestellt was er mag. Klaustrophobische Nebenwirkungen des Weihnachtsfestes können so wirkungsvoll vermieden werden."