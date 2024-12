TV-Star trägt Prothesen: So lebt Wolfgang Stumph mit der Diagnose Arthrose

Dresden - Etwa fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland an Arthrose. Die Gelenkerkrankung macht auch vor Prominenten wie Wolfgang Stumph (78, "Go Trabi Go") nicht halt. Der Schauspieler ist stolzer und zufriedener Träger von Knie- und Hüftprothesen. Das gestand er am gestrigen Donnerstag beim 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik im Congress Center.