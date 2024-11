06.11.2024 11:01 2.063 Wolle Förster erklärt seinen Weg in den Knast

Wolle Förster erzählt am heutigen Mittwoch (22 Uhr) im RBB über seine Jugend im Sozialismus - in Folge 3 "Jungsein in der DDR" der Doku "Sag mir, wo du stehst".

Von Katrin Koch

Dresden - Der Dresdner Multi-Unternehmer Wolle Förster (70) erzählt am heutigen Mittwoch (22 Uhr) im RBB über seine Jugend im Sozialismus - in Folge 3 "Jungsein in der DDR" der Doku "Sag mir, wo du stehst". Der Dresdner Unternehmer Wolle Förster (70) vor der Fernsehkamera. © Thomas Türpe Während es bei Wolle um den verbotenen Verkauf von Videorekordern, Lichttechnik und Verstärkern aus dem Westen geht, der ihn in den Knast brachte, erzählen fünf weitere Protagonisten von ihren Berufswünschen. Die Doku will junge Menschen ansprechen, die die DDR nicht kennen. Übrigens: Im MDR ist Wolle als Spielhallen-Besitzer am 13. November (20.45 Uhr) Gesprächspartner in der Reportage "Spielend in den Abgrund".

Titelfoto: Thomas Türpe