Zum Anfassen! Er bügelt nackte Kunst auf Teppiche

Handy-Künstler Roman Řehák (60) macht's vor, er berührt seine Teppich-Schönheit. © Holm Helis

Der tschechische Künstler Roman Řehák (60) bügelt seine Handybilder auf Teppiche! Seine verrückten Kunstwerke sind bis 28. Februar in der Ausstellung "On The Rugs" ("Auf den Teppichen") in der "Fornieles Galerie" in Meißen zu bestaunen. Und sie sollen ausdrücklich auch angefasst werden!

Řeháks Arbeitstechnik, die er erst im Frühjahr 2021 entwickelte, ist wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Er braucht weder Pinsel noch Leinwand - nur ein Smartphone und ein heißes Eisen. Seine auf dem Handy erstellten Kunstwerke werden vergrößert ausgedruckt und auf Teppichmaterial gebügelt.

Egal, ob nackte Schönheit oder Kultsänger Karel Gott, Spukgestalt oder "007"-Star Sean Connery - der Betrachter kann sie mit den Fingerspitzen berühren. 15 Teppiche warten auf Streicheleinheiten.