Zum Eröffnungsfest: Staatsschauspiel verkloppt wieder Bühnen-Kostüme

Dresden - Zum großen Eröffnungsfest des Staatsschauspiels am 22. August (ab 15 Uhr) wartet das Theater nicht nur mit musikalischem Programm, Führungen, Blick hinter die Kulissen und Workshops auf, sondern auch mit einem Kostümverkauf (14-17 Uhr).

Ein Krötenkostüm aus dem Stück "Geisterritter", das Käfer-Outfit aus "Gundermann" oder das Kleid von der Hexe aus dem Norden aus der Inszenierung "Der Zauberer von Oz" - das Theater gibt sie alle ab.

Ganz besondere Gewänder und Unikate suchen dabei neue Besitzer.

Hexen- und Gnom-Kostüme, Napoleon-Anzug, Kostüme aus "Macbeth" und der "Dreigroschenoper" - alles Kostüme, die Geschichten erzählen und das Publikum begeistert haben.

Der Eintritt zum Eröffnungsfest ist frei. Um 20 Uhr startet die Saisonvorschau auf der Bühne.