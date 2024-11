Zum Jubiläum: Schwergewichtige Chronik über 100 Jahre Deutsche Fotothek

Die Fotothek verstehe sich dabei als zentraler Ort der Bewahrung, Erforschung und Vermittlung des fotografischen Erbes in Deutschland. Überdies agiere man als "Archiv der Fotografen", das Werke bedeutender in Deutschland arbeitender Fotografinnen und Fotografen sammelt.

1925 erfolgte der Umzug nach Dresden . Namen und Standorte haben gewechselt, Funktionen und Aufgaben sich gewandelt. Heute gilt die Deutsche Fotothek, seit 1983 in der SLUB beheimatet, als eines der bedeutendsten Bildarchive in Europa.

Bereits seit Januar begeht die Deutsche Fotothek ihr Jubiläum mit mehreren Sonderausstellungen, doch jährte sich der 100. Geburtstag des Archivs erst vergangene Woche. Am 6. November 1924 wurde es in Chemnitz als Sächsische Landesbildstelle gegründet.

Ein ikonisches Foto: "Blick vom Rathausturm nach Süden, Dresden" von Richard Petersen, 1945 entstanden und 1950 erstmals veröffentlicht im Bildband "Dresden - Eine Kamera klagt an" eines der erfolgreichsten Fotobücher der DDR. © Norbert Neumann

Dies zu dokumentieren, sei Hauptaufgabe der von Fototheksleiter Jens Bove und den Kuratorinnen Simone Fleischer und Agnes Matthias herausgegebenen Publikation "100 Jahre - 100 Positionen", die das ganze Spektrum der Fotografie aufblättere:

Dokumentation, Kunst, Reportage, Werbung oder Experiment - alles ist vorhanden. Teils bekannt, teils neu zu entdecken.

"Ein schwergewichtiger Katalog", sagt Simone Fleischer, stellvertretende Fototheksleiterin, zum Buch, das pünktlich zum Jubiläum aus dem Druck kam.

Fürwahr: Der großformatige Band umfasst 600 Seiten und enthält 578 ausführlich betextete Abbildungen in Schwarz-Weiß und in Farbe. "Eine repräsentative Auswahl der Bestände, die ein rundes Bild der Fotothek bieten", so Fleischer. Auch habe man mit den Recherchen dazu Lücken in der Forschung schließen können.

Die Gestaltung verstehe sich als Ausrufezeichen: Silbern schillernde Typografie erscheint auf grellem Rot. Man habe sich dafür entschieden, Werbefotos auf den Einband zu nehmen: eine Arbeit von Conny J. Winter für Biodroga 2000 (Skin Balm, circa 1970) auf dem Titel sowie die Aufnahme "Frau in Rot" von Erasamus Schröter, entstanden 1985 in Leipzig, auf der Rückseite.