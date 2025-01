Zurück an Semperoper: John Neumeier feiert "Nijinsky"-Premiere!

Auch an der Semperoper hat der US-Amerikaner oft gearbeitet. Nun kehrt er mit einem sehr persönlichen Stück zurück, hat in Dresden sein Ballett "Nijinsky" aus dem Jahr 2000, das er selbst zu den Top Ten seiner Werke zählt, neu eingerichtet. Die Premiere ist am Freitag.

Bewusste Eingriffe aber lehnt er ab: "Es gibt im Ballett immer andere Nuancen, so wie man im Sprechtheater Worte eines Satzes anders betont, ohne den Text zu verändern. Die Schritte an sich werden aber nicht verändert. Es kann sein, dass ein Tänzer einen anderen Akzent setzt, aber nur innerhalb dieser Schritte."

Dass er "Nijinsky", seine Hommage an die Tanzikone Vaslav Nijinsky (1889-1950), die lebenslang eine große Rolle für ihn spielte, mit einer ihm unbekannten Company einstudiert, sieht Neumeier nicht als großes Wagnis: "Man muss es versuchen. Ich war in dieser Beziehung nie feige."

Balletttänzer stehen bei einer Vorführung des Ballettstücks "Epilog" von John Neumeier in der Hamburgischen Staatsoper auf der Bühne. © Daniel Bockwoldt/dpa

2024 nahm Neumeier nach 51 Jahren Abschied vom Hamburger Ballett. Spürt er noch Phantomschmerz? "Ja. Ich habe 1969 in Frankfurt angefangen, war somit über 54 Jahre durchgängig Ballettdirektor und hatte immer meinen eigenen Arbeitsplatz, mein Studio, in dem ich kreierte. Mehr als alles andere vermisse ich diesen eigenen Raum."

Als er nach Hamburg ging, wurde das Bundesjugendballett gegründet, die Schule war mit der Company in einem Haus, von jüngeren bis älteren Tänzern.

Neumeier: "Das war für mich der Idealfall, es war dieses Ensemble, für das ich gearbeitet habe. Deswegen blieb ich so lange dort. Jetzt habe ich eine andere Aufgabe, ich reise sehr viel mehr und kann, wie hier, mit anderen Companys arbeiten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Früher dachte ich immer, eigentlich müsste ich zu Hause sein. Jetzt kann ich mich total konzentrieren und ohne Schuldgefühle meiner eigenen Company gegenüber überall arbeiten."

Er könnte sich auch zur Ruhe setzen, doch sein Terminkalender ist bis 2027 gefüllt.

Was treibt ihn an? "Der Drang zur Kreation", sagt der Choreograf. "Weil ich mich in der Arbeit wohlfühle. Und weil ich das Gefühl habe, mit allem, was ich erfahren und gelernt habe, [dass] es eine Verpflichtung für mich ist, dies weiterzugeben und Menschen eventuell weiterhin inspirieren zu können. Wenn man das merkt, hat alles einen Sinn."